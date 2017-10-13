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Строительная компания взыскала с МРСК Юга долг почти в 7 млн рублей

13 октября 2017, 09:22
Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск "Новой строительной компании" к МРСК Юга на сумму 6,9 миллиона рублей, следует из документов, размещенных в электронной картотеке дел.

Из материалов дела следует, что зарегистрированное в Волгограде ООО "Новая строительная компания" обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать с ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" в лице филиала "Волгоградэнерго" свыше 6,9 миллиона рублей задолженности за выполненную по договору работу, а также проценты за пользование чужими деньгами. В свою очередь МРСК Юга подало встречный иск в отношении строительной компании, потребовав неустойку за просрочку сроков выполнения работ по договору подряда, заключенному в 2015 году в размере 1,1 миллиона рублей. Однако в удовлетворении встречного иска МРСК Юга было отказано.

По данным системы СПАРК, ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" осуществляет передачу электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Выручка от продажи по итогам 2016 года составила 31,4 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в 2015 году. Также известно, что 2016 год принес компании убытки в размере более миллиарда рублей. Для сравнения: в 2015 году прибыль "МРСК Юга" составила 149,5 миллиона рублей.

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