Строительная компания взыскала с МРСК Юга долг почти в 7 млн рублей

Из материалов дела следует, что зарегистрированное в Волгограде ООО "Новая строительная компания" обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать с ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" в лице филиала "Волгоградэнерго" свыше 6,9 миллиона рублей задолженности за выполненную по договору работу, а также проценты за пользование чужими деньгами. В свою очередь МРСК Юга подало встречный иск в отношении строительной компании, потребовав неустойку за просрочку сроков выполнения работ по договору подряда, заключенному в 2015 году в размере 1,1 миллиона рублей. Однако в удовлетворении встречного иска МРСК Юга было отказано.