Капремонт в доме на Соколова в Ростове идет с нарушениями

Капитальный ремонт в многоквартирном доме на Соколова в Ростове-на-Дону идет с многочисленными нарушениями, сообщается в одной из городских групп "ВКонтакте".

"Начатый в июне капремонт по плану должны были закончить 10 октября, но, по состоянию на 16 октября, у дома нет крыши и недоделаны окна в подъездах", - сказано в сообщении. По словам автора, который живет на предпоследнем этаже, вода течет по стояку отопления. У жителей верхнего этажа вода течет сразу в нескольких местах. Отмечается, что коммунальные службы обещают закончить ремонт к Новому году. р3