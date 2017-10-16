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Posted 16 октября 2017, 10:58

Published 16 октября 2017, 10:58

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Капремонт в доме на Соколова в Ростове идет с нарушениями

16 октября 2017, 10:58
Капитальный ремонт в многоквартирном доме на Соколова в Ростове-на-Дону идет с многочисленными нарушениями, сообщается в одной из городских групп "ВКонтакте".

"Начатый в июне капремонт по плану должны были закончить 10 октября, но, по состоянию на 16 октября, у дома нет крыши и недоделаны окна в подъездах", - сказано в сообщении.

По словам автора, который живет на предпоследнем этаже, вода течет по стояку отопления. У жителей верхнего этажа вода течет сразу в нескольких местах.

Отмечается, что коммунальные службы обещают закончить ремонт к Новому году.

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#Общество#Новости#Видео
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