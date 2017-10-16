Суд взыскал с Минобороны 287 млн руб в пользу ТАНТК им. Бериева в Таганроге

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое требование министерства обороны России к "Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева" о взыскании суммы в размере 6,726 миллиарда рублей за срыв контракта на поставку самолетов-амфибий. Также известно, что в 2016 году производство гидросамолетов "Бе-200" было переведено из Иркутска в Ростовскую область. На эти цели было направлено 3,5 миллиарда рублей из федеральной казны.