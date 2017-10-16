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Суд взыскал с Минобороны 287 млн руб в пользу ТАНТК им. Бериева в Таганроге

16 октября 2017, 09:27
Арбитражный суд города Москвы взыскал с министерства обороны РФ задолженность в пользу "Таганрогского авиационно научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева", говорится в документах, размещенных в электронной картотеке.

Таганрогское самолетостроительное предприятие обратилось с исковым требованием о взыскании с Минобороны РФ задолженности в размере свыше 287,2 миллиона рублей в июле 2017 года. О других подробностях дела не сообщается.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое требование министерства обороны России к "Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева" о взыскании суммы в размере 6,726 миллиарда рублей за срыв контракта на поставку самолетов-амфибий. Также известно, что в 2016 году производство гидросамолетов "Бе-200" было переведено из Иркутска в Ростовскую область. На эти цели было направлено 3,5 миллиарда рублей из федеральной казны.

По данным системы СПАРК, по итогам 2016 года выручка от продаж "ТАНТК им. Бериева" составила 7,7 миллиарда рублей, прибыль предприятия превысила 2,3 миллиарда рублей. В настоящее время имеются сведения о 23 судебных исках с участием предприятия.

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