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Активисты будут судиться с избиркомом Ростова из-за отказа в референдуме

17 октября 2017, 12:08
"Партия Роста" намерена судиться с ростовским избиркомом после отказа в проведении референдума по возвращению прямых выборов глав муниципальных образований в Ростовской области, сообщил RostovGazeta федеральный секретарь партии Александр Хуруджи.

В четверг областной избирком отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума из-за ряда неточностей в заявлении.

"Представленное ходатайство не содержит просьбы о регистрации инициативной группы, не представлен поименный состав ее членов. Кроме того, протокол собрания инициативной группы подписан ее председательствующим и секретарем, однако нет протокола решения об их избрании", - значится в официальном постановлении областного избиркома.

Хуруджи считает это придирками. "Никто не ожидал, что после того, как нам откажут, мы продолжим добиваться проведения референдума. Отказ нас еще больше всех объединил, очень многие после него к нам присоединились. Предложения о помощи поступают от многих юристов и адвокатов", - сказал он.

По словам Хуруджи, сейчас партия готовит "качественно новую бумагу", которая устранит все замечания "абсурдного отказа". "Сейчас принимаются решения о том, что у нас будет сразу два похода: один в суд с обжалованием постановления, и второй – в облизбирком с новым ходатайством", - отмечает Хуруджи.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Политика#Опросы
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