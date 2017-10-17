Активисты будут судиться с избиркомом Ростова из-за отказа в референдуме

Хуруджи считает это придирками. "Никто не ожидал, что после того, как нам откажут, мы продолжим добиваться проведения референдума. Отказ нас еще больше всех объединил, очень многие после него к нам присоединились. Предложения о помощи поступают от многих юристов и адвокатов", - сказал он.