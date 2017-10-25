Арабский автор песен обвинил Киркорова в плагиате и потребовал 15,5 млн руб

По словам музыканта, песня "Шелковая нить" Филиппа Киркорова является плагиатом его сингла Helwa ya baladi, который исполняет французская певица Далида. Представляющий интересы композитора правозащитник Игорь Трунов сообщил СМИ, что произведение Синуэ, зарегистрированное в авторском обществе Франции в 1978 году, идентично песне в исполнении Киркорова, вышедшей в 1998-м. При этом адвокат арабского музыканта отметил, что сумма иска в ходе судебного процесса может значительно возрасти.
Композиция Helwa ya baladi, написанная на арабском языке, была посвящена Египту, родине певицы Далиды, которая родилась в Каире в семье итальянских эмигрантов. Синуэ также родился в Каире и переехал в Париж в 19 лет. Он написал множество песен, которые вошли в репертуар певицы.
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