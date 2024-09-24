Дожди и похолодание до +1 градуса надвигаются на Ростовскую область

Posted 24 сентября, 05:07
Published 24 сентября, 05:07
Modified 24 сентября, 05:09
Updated 24 сентября, 05:09
Небольшие осадки 24 сентября ожидаются на юге региона. В частности дождь может пойти в Сальском, Егорлыкском, Песчанокопском, Зерноградском и Пролетарском районах.
Температура воздуха при этом достигнет +28 градусов в южных муниципалитетах, в остальных районах — около +20…+25. Ночью столбик термометра опустится до +11…+16 градусов, на севере (Боковский, Миллеровский районы) — до +1.
Через пару недель заливать дождями будет весь регион. По прогнозу погоды, ливни ожидаются в первой декаде октября (до 10 числа), а спустя неделю непогода разбушуется еще сильнее. Мощные дожди обрушатся на Ростовскую область повсеместно и будут идти целую неделю. А вот осенние холода настанут не раньше середины октября.