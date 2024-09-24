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Posted 24 сентября, 05:07

Published 24 сентября, 05:07

Modified 24 сентября, 05:09

Updated 24 сентября, 05:09

В ближайшие сутки пройдут дожди в Ростовской области

Дожди и похолодание до +1 градуса надвигаются на Ростовскую область

24 сентября 2024, 05:07
Фото: 1MI

В ближайшие сутки пройдут дожди в Ростовской области

Синоптики прогнозируют дожди в Ростовской области днем 24 сентября, прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Небольшие осадки 24 сентября ожидаются на юге региона. В частности дождь может пойти в Сальском, Егорлыкском, Песчанокопском, Зерноградском и Пролетарском районах.

Температура воздуха при этом достигнет +28 градусов в южных муниципалитетах, в остальных районах — около +20…+25. Ночью столбик термометра опустится до +11…+16 градусов, на севере (Боковский, Миллеровский районы) — до +1.

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Через пару недель заливать дождями будет весь регион. По прогнозу погоды, ливни ожидаются в первой декаде октября (до 10 числа), а спустя неделю непогода разбушуется еще сильнее. Мощные дожди обрушатся на Ростовскую область повсеместно и будут идти целую неделю. А вот осенние холода настанут не раньше середины октября.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Осадки#Дожди#Синоптики#Температура воздуха
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