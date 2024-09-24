Дожди и похолодание до +1 градуса надвигаются на Ростовскую область

Через пару недель заливать дождями будет весь регион. По прогнозу погоды, ливни ожидаются в первой декаде октября (до 10 числа), а спустя неделю непогода разбушуется еще сильнее. Мощные дожди обрушатся на Ростовскую область повсеместно и будут идти целую неделю. А вот осенние холода настанут не раньше середины октября.