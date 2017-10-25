Под Ростовом осужден полковник, заставлявший солдат работать у своей тещи

"Суд установил, что осужденный в течение года привлекал четырех солдат к строительным и хозяйственным работам. Они проходили в доме, принадлежащем матери его жены", - сказано в сообщении.
Кроме того, мужчина получил взятки на 300 тысяч рублей за помощь военным в назначении на должности. В итоге в апреле фигуранта дела освободили от исполнения обязанностей.
В мае мужчина получил еще 100 тысяч рублей для решения вопроса о призыве, однако никак не помог обратившемуся.
Помимо основного наказания осужденного оштрафовали на 400 тысяч рублей.
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