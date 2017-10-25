rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Под Ростовом осужден полковник, заставлявший солдат работать у своей тещи

25 октября 2017, 15:54
В Ростовской области суд приговорил к четырем годам колонии полковника, который привлекал солдат для помощи своей теще, информирует главное военное следственное УСКР.

"Суд установил, что осужденный в течение года привлекал четырех солдат к строительным и хозяйственным работам. Они проходили в доме, принадлежащем матери его жены", - сказано в сообщении.

Кроме того, мужчина получил взятки на 300 тысяч рублей за помощь военным в назначении на должности. В итоге в апреле фигуранта дела освободили от исполнения обязанностей.

В мае мужчина получил еще 100 тысяч рублей для решения вопроса о призыве, однако никак не помог обратившемуся.

Помимо основного наказания осужденного оштрафовали на 400 тысяч рублей.

р1

Вы служили в армии?
Материалы по теме
Ростовские военные скупают жилье в КраснодареАтаку на полевой узел связи отразили военные во время учений под РостовомВоенные задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать пенсионерку в Батайске
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00