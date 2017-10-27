Жителям ростовских сел обещали бесплатный проезд по М-4, но обманули

"В 2012 году было обсуждение проекта и выбор альтернативной дороги. Мы собрали инициативную группу и подняли вопрос об оплате. Тогда нам сказали, что мы будем пользоваться определенными карточками, говорили о бесплатном проезде", - говорит депутат.
По словам члена правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Дмитрия Дерингера, сейчас жители могут купить абонемент на 20 поездок за 600 рублей и на 50 поездок за 750 рублей. То есть, стоимость одной поездки составит 30 и 15 рублей соответственно.
Участок М-4 "Дон" под Ростовом в направлении Краснодара (с 1091 километра по 1119) сделают платным с 20 ноября. Без абонемента плата за проезд составит при наличном расчете - 50 рублей, транпондером - 40 (транспондер стоит одну тысячу рублей).