Жителям ростовских сел обещали бесплатный проезд по М-4, но обманули

"В 2012 году было обсуждение проекта и выбор альтернативной дороги. Мы собрали инициативную группу и подняли вопрос об оплате. Тогда нам сказали, что мы будем пользоваться определенными карточками, говорили о бесплатном проезде", - говорит депутат.