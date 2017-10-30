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Posted 30 октября 2017, 07:17

Published 30 октября 2017, 07:17

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

В Азове появится первая площадка для выгула собак

30 октября 2017, 07:17
В Азове Ростовской области запланировано установить первую в городе площадку для выгула собак, сообщает горадминистрация.

"Площадка появится в парке Памяти. Это поможет решить проблему бесконтрольного выгула животных", - сказано в сообщении.

Власти города надеются, что владельцы животных перестанут совершать нарушения в этой сфере.

Напомним, в городе за выгул собак в неположенном месте предусматривается административная ответственность. Однако ранее никого за это не наказывали, так как не было готовой инфраструктуры. Все завершалось разъяснительными беседами.

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