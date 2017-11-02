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Posted 2 ноября 2017, 10:07

Published 2 ноября 2017, 10:07

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

Памятник донскому атаману Платову открыли в Ставропольском крае

2 ноября 2017, 10:07
Памятник донскому атаману Матвею Платову открыли в хуторе Богомолов Ставропольского края, этими сведениями поделился пресс-центр Законодательного собрания Ростовской области.

"Для установки монумента выбрали место, в районе которого Платов провел свой первый бой", - сказано в публикации.

Мемориал общей высотой в 10 метров, из которых 5,5 метра приходится на конную скульптуру Платова, установили на высокой насыпи недалеко от трассы "Ставрополь-Ростов". На территории нынешней границы между тремя южными регионами, Ставропольем, Доном и Кубанью, в далеком 1774 году казаки под предводительством атамана отразили нападение неприятеля.

Платов прославился своими налетами на французов в Отечественной войне 1812 года и отказом от французского ордена Почетного легиона.

После Смоленского сражения Платова по протекции Михаила Барклая-де-Толли выслали из действующей армии якобы за "недостаточное благородство характера", но по другим источникам, истинной причиной высылки атамана стало его беспробудное пьянство.

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#Культура#Новости
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