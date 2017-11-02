Памятник донскому атаману Платову открыли в Ставропольском крае

Мемориал общей высотой в 10 метров, из которых 5,5 метра приходится на конную скульптуру Платова, установили на высокой насыпи недалеко от трассы "Ставрополь-Ростов". На территории нынешней границы между тремя южными регионами, Ставропольем, Доном и Кубанью, в далеком 1774 году казаки под предводительством атамана отразили нападение неприятеля.