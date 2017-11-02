Потерявший пальцы из-за взрыва фонарика в Ростове потребовал миллион

Posted 2 ноября 2017, 13:25
Published 2 ноября 2017, 13:25
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
На очередном заседании в рамках уголовного дела в отношении Эдуарда Шарапова, подозреваемого в организации взрыва возле школы №5, пострадавший озвучил сумму морального вреда. В результате ЧП, которое, устроил Шарапов, мужчина потерял несколько пальцев. По предварительной версии, подозреваемый устроил взрыв из-за ревности.
"Пострадавший в зале суда потребовал миллион рублей в качестве морального вреда. Следующее заседание состоится 20 ноября", - отметила Калачева.