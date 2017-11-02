Потерявший пальцы из-за взрыва фонарика в Ростове потребовал миллион

На очередном заседании в рамках уголовного дела в отношении Эдуарда Шарапова, подозреваемого в организации взрыва возле школы №5, пострадавший озвучил сумму морального вреда. В результате ЧП, которое, устроил Шарапов, мужчина потерял несколько пальцев. По предварительной версии, подозреваемый устроил взрыв из-за ревности.