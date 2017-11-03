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Posted 3 ноября 2017, 15:12

Published 3 ноября 2017, 15:12

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

"Евродон" не комментирует обнаружение зараженного мяса в московском "Метро"

3 ноября 2017, 15:12
Ростовский производитель мяса индейки "Евродон" не комментирует решение гипермаркета "Метро" отказаться от сотрудничества с компанией после обнаружения в мае этого года в ее продукции вируса птичьего гриппа, сообщил RostovGazeta представитель компании.

Ранее Россельхознадзор при проверке супермаркетов "Метро" в Москве обнаружил в продукции компании вирус птичьего гриппа. В супермаркете приостановили поставки товара и отгрузку его из распределительного центра, всю продукцию изъяли с полок. Артикул поставщика временно заблокировали. За поставки продукции ненадлежащего качества Россельхознадзор оштрафовал "Евродон" на 300 тысяч рублей.

В пресс-службе компании "Евродон" не ответили на официальный запрос RostovGazeta. Не удалось взять комментарий по этому поводу и по телефону.

Птичий грипп на производстве "Евродона" вспыхнул в декабре прошлого года. Тогда уничтожили около 700 тысяч голов молодняка, убытки компании достигли почти 2 миллиарда рублей. На днях стало известно, что "Евродон" после проблем на производстве в Ростовской области планирует в течение 2-3 лет организовать новое производство в Твери. Оно обеспечит мясом индейки и утки российский рынок, продукцию ростовского производства направят на экспорт. Ранее управление Россельхознадзора по региону обнаружило в ней опасные для здоровья человека антибиотики и кишечную палочку.

#Экономика#Новости
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