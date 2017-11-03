"Евродон" не комментирует обнаружение зараженного мяса в московском "Метро"

Птичий грипп на производстве "Евродона" вспыхнул в декабре прошлого года. Тогда уничтожили около 700 тысяч голов молодняка, убытки компании достигли почти 2 миллиарда рублей. На днях стало известно, что "Евродон" после проблем на производстве в Ростовской области планирует в течение 2-3 лет организовать новое производство в Твери. Оно обеспечит мясом индейки и утки российский рынок, продукцию ростовского производства направят на экспорт. Ранее управление Россельхознадзора по региону обнаружило в ней опасные для здоровья человека антибиотики и кишечную палочку.