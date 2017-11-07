Сальмонеллы обнаружили в мясе "Евродона" в Ростовской области

Posted 7 ноября 2017, 12:14
Published 7 ноября 2017, 12:14
Modified 1 октября, 12:52
Updated 1 октября, 12:52
"При проведении анализа отобранных проб полуфабрикатов и натурального мяса выявили несоответствие требованиям микробиологических показателей, в том числе сальмонеллы", - сказано в документе.
Сальмонеллы относятся к роду патогенных бактерий, способных вызвать инфекционные заболевания при попадании в человеческий организм. Чаще всего страдает желудочно-кишечный тракт. Особую опасность представляет то, что зараженные продукты не меняют ни вида, ни вкусовых качеств, ни запаха.
Напомним, ранее московский гипермаркет "Метро" полностью изъял всю продукцию "Евродона" из продажи в связи с обнаружением птичьего гриппа в мясе индейки донского производства в мае текущего года. "Евродон" ситуацию комментировать отказался.
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