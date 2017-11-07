Сальмонеллы обнаружили в мясе "Евродона" в Ростовской области

Сальмонеллы относятся к роду патогенных бактерий, способных вызвать инфекционные заболевания при попадании в человеческий организм. Чаще всего страдает желудочно-кишечный тракт. Особую опасность представляет то, что зараженные продукты не меняют ни вида, ни вкусовых качеств, ни запаха.