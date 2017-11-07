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Posted 7 ноября 2017, 12:14

Published 7 ноября 2017, 12:14

Modified 1 октября, 12:52

Updated 1 октября, 12:52

Сальмонеллы обнаружили в мясе "Евродона" в Ростовской области

7 ноября 2017, 12:14
Сальмонеллы в мясе индейки производства "Евродона" обнаружили в торговой точке в Шахтах Ростовской области, следует из результатов проверки, проведенной региональным управлением Роспотребнадзора.

"При проведении анализа отобранных проб полуфабрикатов и натурального мяса выявили несоответствие требованиям микробиологических показателей, в том числе сальмонеллы", - сказано в документе.

Сальмонеллы относятся к роду патогенных бактерий, способных вызвать инфекционные заболевания при попадании в человеческий организм. Чаще всего страдает желудочно-кишечный тракт. Особую опасность представляет то, что зараженные продукты не меняют ни вида, ни вкусовых качеств, ни запаха.

Напомним, ранее московский гипермаркет "Метро" полностью изъял всю продукцию "Евродона" из продажи в связи с обнаружением птичьего гриппа в мясе индейки донского производства в мае текущего года. "Евродон" ситуацию комментировать отказался.

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