Появился трейлер третьего фильма БДСМ-драмы "Пятьдесят оттенков свободы"

Posted 8 ноября 2017, 03:06
Published 8 ноября 2017, 03:06
Modified 1 октября, 14:51
Updated 1 октября, 14:51
Фильмы созданы на основе романов британской писательницы Эрики Джеймс. По сюжету главные герои, сочетавшиеся законным браком, отправляются в свадебное путешествие и решают купить дом. При этом главная героиня начинает ревновать своего новоиспеченного мужа к к симпатичной женщине-архитектору. А впоследствии персонаж Дакоты Джонсон начинает получать угрозы от человека из своего прошлого.
Режиссером картины стал Джеймс Фоули. Премьера приурочена ко Дню святого Валентина — она запланирована на 14 февраля 2018 года
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