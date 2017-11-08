Появился трейлер третьего фильма БДСМ-драмы "Пятьдесят оттенков свободы"

Фильмы созданы на основе романов британской писательницы Эрики Джеймс. По сюжету главные герои, сочетавшиеся законным браком, отправляются в свадебное путешествие и решают купить дом. При этом главная героиня начинает ревновать своего новоиспеченного мужа к к симпатичной женщине-архитектору. А впоследствии персонаж Дакоты Джонсон начинает получать угрозы от человека из своего прошлого.