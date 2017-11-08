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Posted 8 ноября 2017, 03:06

Published 8 ноября 2017, 03:06

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Появился трейлер третьего фильма БДСМ-драмы "Пятьдесят оттенков свободы"

8 ноября 2017, 03:06
В Сети был опубликован первый трейлер к третьему фильму известной БДСМ-драмы "Пятьдесят оттенков свободы", пишет Lenta.ru.

Фильмы созданы на основе романов британской писательницы Эрики Джеймс. По сюжету главные герои, сочетавшиеся законным браком, отправляются в свадебное путешествие и решают купить дом. При этом главная героиня начинает ревновать своего новоиспеченного мужа к к симпатичной женщине-архитектору. А впоследствии персонаж Дакоты Джонсон начинает получать угрозы от человека из своего прошлого.

Режиссером картины стал Джеймс Фоули. Премьера приурочена ко Дню святого Валентина — она запланирована на 14 февраля 2018 года

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#Культура#Новости#Видео
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