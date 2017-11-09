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Доля ростовских товаров в магазинах сокращается в пользу иногородних

9 ноября 2017, 09:46
Донская продукция, реализуемая в Ростовской области, за последние два года начала уступать по ряду товаров продуктам из других областей, рассказал и.о. директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова.

"За последние два года, доля донских товаров, среди проданных в Ростовской области, увеличилась только по 13 из 33 позиций: это сыры, куры, рыба, рис, крупы, консервированные томаты и огурцы, лук и морковь. По остальным же 20 позициям наблюдается снижение", – сообщил он.

Необходимо отметить, что по молоку удельный вес донской продукции сократился и составил чуть более 20% в связи с закрытием молокозавода "На лугу", контрагента торговых сетей, продолжила спикер.

"Доля реализованного мяса по сравнению с 2015 годом снизилась на 3% и составила 48% по причине снижения спроса, а также вспышек птичьего гриппа", – заметила она.

Кроме того, в Ростовской области наблюдается недостаток производимых сезонных овощей в межсезонные для них периоды в связи с отсутствием необходимого количества теплиц, доложила спикер.

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