Доля ростовских товаров в магазинах сокращается в пользу иногородних

"За последние два года, доля донских товаров, среди проданных в Ростовской области, увеличилась только по 13 из 33 позиций: это сыры, куры, рыба, рис, крупы, консервированные томаты и огурцы, лук и морковь. По остальным же 20 позициям наблюдается снижение", – сообщил он.
Необходимо отметить, что по молоку удельный вес донской продукции сократился и составил чуть более 20% в связи с закрытием молокозавода "На лугу", контрагента торговых сетей, продолжила спикер.
"Доля реализованного мяса по сравнению с 2015 годом снизилась на 3% и составила 48% по причине снижения спроса, а также вспышек птичьего гриппа", – заметила она.
Кроме того, в Ростовской области наблюдается недостаток производимых сезонных овощей в межсезонные для них периоды в связи с отсутствием необходимого количества теплиц, доложила спикер.