Доля ростовских товаров в магазинах сокращается в пользу иногородних

"За последние два года, доля донских товаров, среди проданных в Ростовской области, увеличилась только по 13 из 33 позиций: это сыры, куры, рыба, рис, крупы, консервированные томаты и огурцы, лук и морковь. По остальным же 20 позициям наблюдается снижение", – сообщил он.