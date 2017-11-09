Еще 50 домов планируют отремонтировать в 2018 году на Дону в кредит

Posted 9 ноября 2017, 14:19
Published 9 ноября 2017, 14:19
Modified 1 октября, 15:11
Updated 1 октября, 15:11
В этом году завершился капитальный ремонт 22 многоквартирных домов по госпрограмме субсидирования процентной ставки по кредиту. Не дожидаясь очереди люди могут самостоятельно отремонтировать крыши и фасады зданий с привлечением кредитных ресурсов, государство возместит за это процентную ставку.
"Все работы, которые были запланированы владельцами спецсчетов по программе субсидирования процентной ставки по кредиту по 22 многоквартирным домам, выполнены. Были отремонтированы 6 крыш, 7 фасадов, 4 инженерные системы электроснабжения, 2 системы холодного и 1 горячего водоснабжения, 1 система водоотведения. Кроме того, в 5 домах установлены 14 лифтов", - сказал Былков.
Всего на капитальный ремонт многоквартирных домов потратили около 57 миллионов рублей, из них 40 миллионов – это кредитные средства. Власти возместят 9,5 миллиона рублей по процентной ставке банка. "Эти средства останутся у них на спецсчетах, чтобы расплачиваться по кредиту или копить на новый капремонт", - отметил замминистра.
По его словам, на следующий год от жителей региона поступило уже 50 заявок на участие в программе кредитования капремонта.