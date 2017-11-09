Еще 50 домов планируют отремонтировать в 2018 году на Дону в кредит

Всего на капитальный ремонт многоквартирных домов потратили около 57 миллионов рублей, из них 40 миллионов – это кредитные средства. Власти возместят 9,5 миллиона рублей по процентной ставке банка. "Эти средства останутся у них на спецсчетах, чтобы расплачиваться по кредиту или копить на новый капремонт", - отметил замминистра.