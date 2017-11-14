Руководство Hyatt в Ростове подозревают в хищении 5,5 млн рублей

На днях предприниматель Вадим Варшавский обратился к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг комплекса Hyatt. Бизнесмен жаловался на то, что ему не дают достроить гостиницу, в которую он вложил свыше 530 миллионов рублей. Варшавский упоминал в письме о том, что собственники компании еще до прихода в проект вывели из него миллиард рублей.