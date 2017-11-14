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Руководство Hyatt в Ростове подозревают в хищении 5,5 млн рублей

14 ноября 2017, 14:54
По факту хищения у строительной фирмы 5,5 миллиона рублей в связи с возведением комплекса Hyatt в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело, рассказал RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

На днях предприниматель Вадим Варшавский обратился к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг комплекса Hyatt. Бизнесмен жаловался на то, что ему не дают достроить гостиницу, в которую он вложил свыше 530 миллионов рублей. Варшавский упоминал в письме о том, что собственники компании еще до прихода в проект вывели из него миллиард рублей.

"Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество" по факту хищения более 5,5 миллиона рублей у строительной компании. В настоящее время полицейские реализуют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение лиц, совершивших данное деяние", - отметили в ведомстве.

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