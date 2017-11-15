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Ростов обзаведется первой кольцевой автодорогой через три года

15 ноября 2017, 13:20
Кольцевую объездную дорогу вокруг города Ростова-на-Дону планируют сделать по типу московского МКАДа в рамках программы по ремонту и строительству дорог в 2018-2020 годах, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

"В ближайшее время мы сдадим несколько дорог, которые очевидно изменят качество транспортного обслуживания. Это и Южный подъезд к Ростову, и две дороги к аэропорту Платов. Работы по Южному подъезду на этом не закончатся и после ЧМ-2018 ближе к Батайску предстоит проведение работ еще на несколько миллиардов рублей, создание новых транспортных развязок. Продолжатся работы по созданию кольца вокруг Ростова, такая задача поставлена перед Минтрансом, и в ближайшие годы мы будем уделять ей особое внимание", - сказал губернатор.

Завершить работу по созданию дорожного кольца вокруг Ростова планируют до 2020 года. По словам губернатора, сейчас в активной стадии находится строительство обхода вокруг Аксая, что должно значительно разгрузить эту часть города.

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