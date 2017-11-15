Ростов обзаведется первой кольцевой автодорогой через три года

"В ближайшее время мы сдадим несколько дорог, которые очевидно изменят качество транспортного обслуживания. Это и Южный подъезд к Ростову, и две дороги к аэропорту Платов. Работы по Южному подъезду на этом не закончатся и после ЧМ-2018 ближе к Батайску предстоит проведение работ еще на несколько миллиардов рублей, создание новых транспортных развязок. Продолжатся работы по созданию кольца вокруг Ростова, такая задача поставлена перед Минтрансом, и в ближайшие годы мы будем уделять ей особое внимание", - сказал губернатор.