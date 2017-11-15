Ростовскую школу закрыли для родителей из-за журналиста с ножом

В социальных сетях разгорелся скандал: родители рассказали о том, что в дверях школы №37 происходит невообразимое. Родителей не пускают в школу, чтобы те помогли переодеться и переобуться своим детям.
"В дверях стоят администрация школы и учителя, которые хватают за руки и повышают голос на родителей. В дверях школы происходит ужасное", - пишет одна из матерей.
В школе заверили, что на такой шаг администрация заведения пошла, чтобы обезопасить самих школьников.
"Представьте, что произойдет, если 650 детей и 650 родителей одновременно войдут в школу. Это хаос. Недавно в СМИ опубликовали новость о том, как журналист прошелся по нашей школе с ножом, директору был объявлен выговор, поэтому мы и ужесточили контроль", - отметил сотрудник учебного заведения.
В школе также заверили, что никто не заламывал руки родителям и не повышал голос.