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Ростовскую школу закрыли для родителей из-за журналиста с ножом

15 ноября 2017, 13:47
В школе №37 в Ростове ужесточили контроль на входе из-за прогулки в стенах учебного заведения журналиста с ножом в рюкзаке, сообщил RostovGazeta представитель школы.

В социальных сетях разгорелся скандал: родители рассказали о том, что в дверях школы №37 происходит невообразимое. Родителей не пускают в школу, чтобы те помогли переодеться и переобуться своим детям.

"В дверях стоят администрация школы и учителя, которые хватают за руки и повышают голос на родителей. В дверях школы происходит ужасное", - пишет одна из матерей.

В школе заверили, что на такой шаг администрация заведения пошла, чтобы обезопасить самих школьников.

"Представьте, что произойдет, если 650 детей и 650 родителей одновременно войдут в школу. Это хаос. Недавно в СМИ опубликовали новость о том, как журналист прошелся по нашей школе с ножом, директору был объявлен выговор, поэтому мы и ужесточили контроль", - отметил сотрудник учебного заведения.

В школе также заверили, что никто не заламывал руки родителям и не повышал голос.

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