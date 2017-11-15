Ростовскую школу закрыли для родителей из-за журналиста с ножом

"Представьте, что произойдет, если 650 детей и 650 родителей одновременно войдут в школу. Это хаос. Недавно в СМИ опубликовали новость о том, как журналист прошелся по нашей школе с ножом, директору был объявлен выговор, поэтому мы и ужесточили контроль", - отметил сотрудник учебного заведения.