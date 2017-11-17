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За неисполнение решений по антитеррору в Ростове станут штрафовать

17 ноября 2017, 18:08
Штрафы за несоблюдение решений антитеррористической комиссии поднимут в Ростовской области, сообщил представитель экспертной службы по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Ростовской области Алексей Михеев.

"Предлагается добавить новую статью об административных правонарушениях: неисполнение решений коллегиального органа, координирующего деятельность по противодействию терроризму", - рассказал он.

По словам спикера, штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 30 тысяч рублей - для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей - для лиц юридических.

Кроме того, в Ростовской области будут увеличены штрафы за сжигание мусора и остатков сухой растительности, которые относятся к административным правонарушениям.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Политика
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