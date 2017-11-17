За неисполнение решений по антитеррору в Ростове станут штрафовать

"Предлагается добавить новую статью об административных правонарушениях: неисполнение решений коллегиального органа, координирующего деятельность по противодействию терроризму", - рассказал он.
По словам спикера, штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 30 тысяч рублей - для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей - для лиц юридических.
Кроме того, в Ростовской области будут увеличены штрафы за сжигание мусора и остатков сухой растительности, которые относятся к административным правонарушениям.