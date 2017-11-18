Движение запустили по южному подъезду к Ростову

"Движение открыто по шестиполосному пойменному мосту, двухполосной выездной эстакаде в сторону Батайска и расширенной до 8 полос проезжей части основного хода дороги. В церемонии открытия участвовал глава Минтранса РФ Максим Соколов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что до конца года запланировано ввести въездную эстакаду. Завершение работ сделает возможным уменьшить время въезда в город.
По данным властей, пропускная способность увеличится в 4 раза - до 120 тысяч машин в сутки. В данный момент город лидирует по срокам ввода в работу дорожных объектов к ЧМ по футболу в 2018 году.
В этот же день строящийся аэропорт Платов принял первые самолеты.
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