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Движение запустили по южному подъезду к Ростову

18 ноября 2017, 17:19
В субботу прошло открытие движение по южному подъезду к Ростову-на-Дону, стройработы шли в круглосуточном режиме, передает горадминистрация.

"Движение открыто по шестиполосному пойменному мосту, двухполосной выездной эстакаде в сторону Батайска и расширенной до 8 полос проезжей части основного хода дороги. В церемонии открытия участвовал глава Минтранса РФ Максим Соколов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что до конца года запланировано ввести въездную эстакаду. Завершение работ сделает возможным уменьшить время въезда в город.

По данным властей, пропускная способность увеличится в 4 раза - до 120 тысяч машин в сутки. В данный момент город лидирует по срокам ввода в работу дорожных объектов к ЧМ по футболу в 2018 году.

В этот же день строящийся аэропорт Платов принял первые самолеты.

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