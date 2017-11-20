Центральную улицу Ростова сдадут в черновом варианте перед ЧМ-2018

Региональные власти оказались недовольны теми работами, которые выполняются сегодня.
"То, что происходит сейчас на Большой Садовой, если уже совсем быть бюрократическими молями, и придираться к источникам финансирования, то сейчас эти работы выполняются дорожными организациями. Они относятся к Садовой как к магистрали, и все работы – это не про комфорт человека. Ничего, кроме возмущения, они не вызывают", - сказала она.
По словам советника губернатора, после проведения чемпионата мира по футболу власти вернутся к благоустройству данной территории, чтобы сделать ее комфортной для жителей города. Ширину полос движения планируют сузить, чтобы движение стало более организованным и возросла пропускная способность улицы, а пешеходную зону расширить. Планируется также установить новые лавочки и опоры освещения, высадить новые деревья. Реализация проекта начнется в 2019 году.