Центральную улицу Ростова сдадут в черновом варианте перед ЧМ-2018

"То, что происходит сейчас на Большой Садовой, если уже совсем быть бюрократическими молями, и придираться к источникам финансирования, то сейчас эти работы выполняются дорожными организациями. Они относятся к Садовой как к магистрали, и все работы – это не про комфорт человека. Ничего, кроме возмущения, они не вызывают", - сказала она.