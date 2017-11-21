Испанские бизнес-миссии организуют в Ростове

"На прошедшей в Торгово-промышленной палате региона встрече испанская делегация заявила о готовности создавать совместные предприятия и поставлять оборудование", - сказано в сообщении.
Основными направлениями, в которые Испания готова вложить средства, являются агропромышленный комплекс, энергетика и транспорт. Отдельно речь шла о ветропарках, в строительстве которых испанцы занимают не последнее место.
Отмечается, что Ростовская область поддерживает идею двустороннего сотрудничества в формате бизнес-миссий.
р3