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Испанские бизнес-миссии организуют в Ростове

21 ноября 2017, 16:45
Бизнес-миссии испанских предпринимателей решили организовать в Ростовской области, эти сведения опубликовал пресс-центр региональной ТПП.

"На прошедшей в Торгово-промышленной палате региона встрече испанская делегация заявила о готовности создавать совместные предприятия и поставлять оборудование", - сказано в сообщении.

Основными направлениями, в которые Испания готова вложить средства, являются агропромышленный комплекс, энергетика и транспорт. Отдельно речь шла о ветропарках, в строительстве которых испанцы занимают не последнее место.

Отмечается, что Ростовская область поддерживает идею двустороннего сотрудничества в формате бизнес-миссий.

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