Бизнесмены в России смогут получать поддержку от власти онлайн

"Мы должны стремиться к тому, чтобы все услуги, необходимые для малого и среднего бизнеса, были даже не в компьютере, а в телефоне. В один клик можно было бы получить поддержку и всю необходимую информацию, доступ к ресурсам и имуществу, получить кредит, пожаловаться омбудсмену на какие-то безобразия при проверках. Скажите, что звучит фантастически – нет, это перспектива трех лет", - отметил Паршин.