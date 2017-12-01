Бизнесмены в России смогут получать поддержку от власти онлайн

"Мы должны стремиться к тому, чтобы все услуги, необходимые для малого и среднего бизнеса, были даже не в компьютере, а в телефоне. В один клик можно было бы получить поддержку и всю необходимую информацию, доступ к ресурсам и имуществу, получить кредит, пожаловаться омбудсмену на какие-то безобразия при проверках. Скажите, что звучит фантастически – нет, это перспектива трех лет", - отметил Паршин.
В настоящее время, по словам Паршина, Минэкономики намерено стандартизировать меры поддержки малых и средних компаний во всех регионах страны. "Сегодня мы говорим о сервисной поддержке бизнеса. Смысл ее в том, что предприниматель вне зависимости от того, где он начинает и ведет свой бизнес, должен иметь возможность воспользоваться всеми мерами поддержки, которые ему необходимы", - подчеркнул он.
По словам главы департамента, поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ) на региональном уровне уже в 2018 году будет в проектном режиме. В каждом регионе будет утвержден приоритетный проект – это условие выделения федеральных субсидий.
Сейчас в стране насчитывается около 6 миллионов малых и средних предпринимателей, еще почти в два раза больше – теневых компаний.