Ростовские экспортеры боятся заключать договоры в валюте из-за штрафов

"Практически все крупные контракты финансируются по факту поставки. Многие предприниматели не готовы исполнять такие контракты, потому что боятся, есть серьезные штрафы, если в течение 90 суток нет получения валютной выручки на расчетный счет", - пояснил Дереза, почему в Ростовской области не много предпринимателей из числа малого и среднего бизнеса занимаются внешнеэкономической деятельностью. Только 0,5% предпринимателей из числа экспортеров – представители малого и среднего бизнеса.