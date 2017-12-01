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Ростовские экспортеры боятся заключать договоры в валюте из-за штрафов

1 декабря 2017, 13:21
Бизнесмены из Ростовской области боятся заключать валютные договоры, опасаясь штрафов за несвоевременное поступление денежных средств, сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Олег Дереза.

"Практически все крупные контракты финансируются по факту поставки. Многие предприниматели не готовы исполнять такие контракты, потому что боятся, есть серьезные штрафы, если в течение 90 суток нет получения валютной выручки на расчетный счет", - пояснил Дереза, почему в Ростовской области не много предпринимателей из числа малого и среднего бизнеса занимаются внешнеэкономической деятельностью. Только 0,5% предпринимателей из числа экспортеров – представители малого и среднего бизнеса.

Среди прочих преград омбудсмен также назвал проблемы с налоговой, которые могут возникнуть, если сумма полученных средств в переводе на рубли из-за роста курса валют окажется выше суммы, указанной в контракте. "Если в результате курсовой разницы получился дополнительный доход, то он также должен облагаться налогом", - отметил он.

На жалобы предпринимателей омбудсмену, связанные с ведением внешнеэкономической деятельности, по словам Дерезы, приходится около 2%. "Не буду приводить конкретные кейсы, потому что у нас есть сомнения. Не все предприниматели правы в своих обращениях", - сказал он.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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