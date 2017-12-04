Бизнесу в РФ объяснили бесполезность защиты интеллектуальной собственности

Один из экспортеров программного обеспечения в Америку отметил, что защитить свои программные продукты, если их начинают использовать без ведома, малым предприятиям невозможно. "Но наши разработки пока так не используют, наверное, потому что не все знают, что есть такая российская компания", - сказал он.