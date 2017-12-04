Бизнесу в РФ объяснили бесполезность защиты интеллектуальной собственности

Сами малые предприятия не могут защитить свои права на мировой арене без участия государства, но у власти нет четкого представления о том, как помочь в этом бизнесу.
"Если мы говорим о субъектах МСБ (малого и среднего бизнеса – прим. ред.), то давайте посмотрим правде в глаза: без участия государства ни одно малое и даже среднее предприятие будет не в состоянии защищать свою интеллектуальную собственность за границей. Это достаточно большие вложения, это целая кропотливая работа", - отметил Дереза.
Рассчитывать на государственную помощь, по словам Дерезы, в этом вопросе не приходится. "Либо в этом должно помогать государство, хотя я даже не могу предположить, как это должно происходить, либо на это надо не обращать внимание", - подчеркнул он.
По словам бизнес-омбудсмена, также поступают и многие западные компании, которые не в состоянии самостоятельно защитить свои разработки.
Один из экспортеров программного обеспечения в Америку отметил, что защитить свои программные продукты, если их начинают использовать без ведома, малым предприятиям невозможно. "Но наши разработки пока так не используют, наверное, потому что не все знают, что есть такая российская компания", - сказал он.