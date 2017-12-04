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Главный тренер ХК "Ростов": воспользовались ошибками соперника и взяли очки

4 декабря 2017, 12:59
Ростовские "кондоры" дважды обыграли ХК "Юниор" из Кургана, говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба.

Поединки состоялись в минувшие выходные в Ростове-на-Дону на "Айс-Арене". В субботу ростовчане начали атаковать соперника практически после стартовой сирены. Почти сразу благодаря уверенным действиям форварда Егора Кулакова "кондоры" открыли счет. "Ростов" продолжил играть первым номером и во втором периоде. Как и в начале встречи на то, чтобы забить у "кондоров" ушло совсем немного времени. В третьем периоде гости активизировались, однако ростовчанам удалось сохранить ворота "нераспечанными" до конца игры.

В воскресенье "Ростов" поразил ворота соперника пять раз. Гости смогли "распечатать" ворота Сергея Горелова только в самом начале третьего периода. Точный бросок удался Дмитрию Соловьеву. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Главный тренер "Ростова" Григорий Пантелеев похвалил свою команду за хорошую реализацию моментов и отметил отличную физическую форму игроков. По его словам, "Юниор" - молодая команда, поэтому ребята допускали ошибки. "Но это абсолютно нормально, любой молодой игрок будет ошибаться, играя против взрослой команды. Хорошо, что мы воспользовались этими ошибками, взяли свои очки, и будем двигаться дальше. Но меня порадовало, что несмотря на то, что мы постарше, нас хватило физически на все три периода в двух матчах", - отметил наставник "кондоров".

Следующую игру "Ростов" проведет на выезде в Барнауле против ХК "Алтай". Матчи состоятся 13 и 14 декабря.

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