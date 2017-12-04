Главный тренер ХК "Ростов": воспользовались ошибками соперника и взяли очки

Главный тренер "Ростова" Григорий Пантелеев похвалил свою команду за хорошую реализацию моментов и отметил отличную физическую форму игроков. По его словам, "Юниор" - молодая команда, поэтому ребята допускали ошибки. "Но это абсолютно нормально, любой молодой игрок будет ошибаться, играя против взрослой команды. Хорошо, что мы воспользовались этими ошибками, взяли свои очки, и будем двигаться дальше. Но меня порадовало, что несмотря на то, что мы постарше, нас хватило физически на все три периода в двух матчах", - отметил наставник "кондоров".