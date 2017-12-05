Кинокластер Дона стал "дойной коровой" для московских киношников

"Началось так: мы гуляли в парке Островского, подошла бригадир массовки и говорит: для фильма нужна бабушка, такая, как вы. Я ответила: всегда пожалуйста! Меня сфотографировали со всех сторон, фотографии отправили на согласование начальству, а потом режиссеру в Москву – меня все одобрили. Тогда я попросила своего мужа и казачий хор, куда я хожу, тоже прийти. Нас всех засняли, внесли в актерскую базу данных, и теперь как киносъемки – нас приглашают. Мы как актеры у них уже", – заметила она.