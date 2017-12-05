Кинокластер Дона стал "дойной коровой" для московских киношников

Что есть и чего нет в Ростовской области для того, чтобы мы начали снимать свое собственное кино, что привлекает сюда москвичей, и можно ли попасть со своим фильмом на федеральные каналы, удалось выяснить корреспонденту RostovGazeta, в течение целого дня наблюдавшему за киносъемками телесериала "Соседи".
Нехватка кадров
Удивительно, но факт: оказалось, что на съемочной площадке московского проекта количественно превалируют не москвичи, а ростовчане и жители области.
"Кинокластер в Ростове сейчас прорезался только отчасти: пока что он состоит из некой уже определенной команды: людей, занятых в подсобных работах на площадке. Это осветители, реквизиторы, гримеры и прочие технари. Главных людей – режиссеров, продюсеров, сценаристов, известных актеров – здесь нет ни одного", – рассказывает руководитель департамента маркетинга и PR компании Star Media Екатерина Острижная.
По ее словам, без вышеназванных лидеров киноиндустрии сегодня кино в Ростове невозможно.
"Да, местные активисты могут собраться, приложить усилия, найти даже сценарий, деньги, режиссера и снять какое-нибудь кино. Но шансы попасть в прокат (как в кинотеатрах, так и на телеканалах) у этих фильмов стремятся к нулю. Если вы снимите что-то действительно гениальное, то вас могут и рассмотреть, и даже пропустить на какой-нибудь канал или фестиваль. Но чтобы попасть на каналы, требуется жестко заданные тематика и формат, о которых знают и договариваются заранее создатели каждого конкретного сериала", – делится спикер.
Все сериалы на сегодняшний день снимаются не до востребования, а исключительно по заказу, констатирует Острижная.
"Вы не можете снять сериал или фильм о чем-то, по вашему мнению, интересном, и предложить его на СТС или канал "Россия 1": ни тот, ни другой у вас этот продукт на 99% не купят. Угадать требования канала, не зная их, невозможно. Формат, кроме того, требует определенного уровня качества изображения и звука, определенного разрешения картинки, которое нельзя получить, не имея дорогостоящего оборудования. Поэтому оборудование мы привозим свое", – подытоживает она.
Острижная объяснила, что местный контингент работников донского кинокластера москвичи привлекают к сотрудничеству по экономическим соображениям.
"Если продюсер намеревается сэкономить на проекте, и режиссер не против замены, то из московской команды сюда приезжают только те же самые главные люди: режиссер и актеры. Значительная часть съемочной группы остается в Москве, так как везти и поселять их на время проекта в массовом количестве обходится достаточно дорого. Взамен их необходимые специалисты по всем должностям набираются здесь, из ростовских ребят, умеющих ставить свет или добывать реквизит", – замечает она.
Местный реквизитор всегда предпочтительнее приезжего, так как он всегда лучше осведомлен о том, что из необходимого инвентаря можно найти неподалеку от съемочной площадки, и где быстрее, дешевле и легче искать, подчеркивает Острижная.
"Да, режиссеру в таком случае приходится смириться с некоторой потерей качества из-за меньшего профессионализма ростовской команды по сравнению с московской. Более низкое качество их труда скорее связано с тем, что у киношников на периферии недостаточно опыта работы по своей профессии именно в крупных проектах, которых в Ростове и в области, в свою очередь, снимаются единицы", – отмечает она.
Разорвать этот замкнутый круг получится далеко не за один день, уверена Острижная.
"Все же ведь не смогут поехать из области в Москву, хотя бы даже на стажировку. Но зачастую не только рабочая сила, но и аренда съемочных площадей в областях доступнее и дешевле: пригороды Москвы либо уже заняты под какой-то проект, либо заламывают цены, вот мы и приезжаем снимать кино к вам сюда", – пояснила она.
Бесплатная натура
Для сьемок телевизионного сериала "Соседи" Мостелефильму требовалось найти два расположенных рядом деревенских дома, хозяева которых единогласно согласились бы сдать их в аренду. Необходимые дома отыскались в хуторе Обуховка в Ростовской области, куда и приехала съемочная группа.
"О цене за месяц аренды не договаривались заранее, мы предоставили помещение на добровольных началах вместе со всей нашей мебелью и обстановкой. Я думаю, в итоге ребята меня не обидят", – поделилась хозяйка одного из домов Светлана Дулогло.
В доме остались нетронутыми старинные часы, люстра, ковер, кровать, рассказывает она.
"Оставили даже портреты моей бабушки: она была очень красивая, умерла в 1958 году. В комнатах ничего не меняли, я не разрешила, потому что маме станет плохо, если она увидит, что перекрасили стены или еще что-нибудь. Худрук запретил съемочной группе трогать то, что я бы сама, как хозяйка, им трогать не разрешила. Они хотели перекрасить крышу, но краска неустойчивая и я им отказала", – пояснила хозяйка дома.
Специально для съемок к дому была пристроена дорогостоящая веранда, которую киношники оставляют хозяевам безвозмездно, рассказала она.
"Во дворе для киносьемок сериала постелили газон, насыпали дорожки – стало красиво. Вырыли пруд, нам не жалко, пусть будет. В нем поселили рыбок, еще плескаются там. Туйки в кадках и уличные фонари для сада они сами брали в аренду, так что их потом заберут", – продолжила рассказывать Дулогло.
После такого ремонта дом передумали продавать.
"Мы выставляли дом на продажу, но пока что решили не продавать, еще и в веранде поживем с мамой. Маме 82-й год, она перенесла инфаркт. Последний месяц мама живет у сестры, но ждет не дождется, когда вернется опять сюда. Она переживает, много ли тут поменяли. И главное – ей домой хочется. Она хочет провести остаток жизни в своем родовом гнезде", – говорит Дулогло.
Продавать передумали и мопса, найденного специально для съемок в сериале в Ростове, сообщила реквизитор Елена Савчук.
"По сценарию фильма нам нужна была дрессированная собака породы мопс. Я нашла подходящего пса на "Авито" – хозяйка на него разозлилась, и решила его продать. Когда она узнала про кино, то согласилась сдать нам его в аренду", – поделилась она.
По словам Савчук, хозяйка породистого пса Фредди, которого по сценарию звали Рудик, присутствовала вместе с ним на съемочной площадке в течение всего рабочего дня.
"Пес оказался молодцом, он выполнил все, что от него требовалось, хорошо, что по сюжету эти действия были несложными. Управлять поведением собаки нам помогала сама хозяйка и колбаса, на которую мы ее заманивали. После того, как пес стал актером, хозяйка помирилась с Фредди, передумала с ним расставаться и сняла объявление о продаже", – рассказала реквизитор.
Запретили прыгать на знаменитых актеров
"Массовке запрещено прыгать на знаменитых актеров, но разрешено вежливо подойти и пообщаться в их свободное время. Москвичи оценивают ростовскую массовку как хорошую, вменяемую и корректную – они нами довольны", – подчеркнула она.
Из Ростова специально ради съемок в той же массовке приехали участники казачьего хора "Лазоревый цветок".
"Я снимаюсь здесь с мужем. Нет, не замерзли, все замечательно. Играли покупателей овощей на рынке – покупали и возвращали их перед каждым новым дублем. Впечатления у нас самые замечательные! Мы ужасно довольны", – рассказала руководитель хора Зинаида.
Спикер поделилась историей о том, как она попала в массовку.
"Началось так: мы гуляли в парке Островского, подошла бригадир массовки и говорит: для фильма нужна бабушка, такая, как вы. Я ответила: всегда пожалуйста! Меня сфотографировали со всех сторон, фотографии отправили на согласование начальству, а потом режиссеру в Москву – меня все одобрили. Тогда я попросила своего мужа и казачий хор, куда я хожу, тоже прийти. Нас всех засняли, внесли в актерскую базу данных, и теперь как киносъемки – нас приглашают. Мы как актеры у них уже", – заметила она.
Актеры массовки не жаловались на похолодание (в этот день киносъемок сериала, по сюжету которого на улице ранняя осень, пошел снег) и двенадцатичасовой рабочий день.
"Мы молодые – мужу 78, а мне 76. Коллегам по 70. Дети-внуки все выросли, а что нам сидеть дома? Ходим, поем, да еще и в кино вот снимаемся – мы молодеем от этого", – улыбнулась бабушка Зинаида.
Сниматься в массовке проекта также согласились и жители Обуховки, которых нашли и пригласили принять участие прямо на месте. Главное, что требуется для этого – вести себя естественно, не смотреть в камеру, слушать и точно выполнять указания бригадира массовки, рассказали они.
Корреспондентов RostovGazeta не взяли в массовку, которая, к сожалению, оказалась уже набрана. При этом журналистов целый день водили по всей площадке, знакомили с кинозвездами, поили чаем с баранками, и уже поздним вечером вернули из пасторальной Обуховки в урбанистический Ростов, оставив в сердцах надежду на то, что полноценный и перспективный не только как источник дешевой рабочей силы кинокластер в Ростовской области когда-нибудь обязательно будет. Ведь "профессий много, но - прекрасней всех кино", как написал однажды советский мультипликатор и режиссер Федор Хитрук.