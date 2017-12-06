Вместе с Кучуком ФК "Ростов" покинет тренерский штаб

"После поражения роствочан "Динамо" у президента клуба Арташеса Арутюнянц и тренера состоялся разговор. По его итогам Кучук написал заявление об уходе", - сказано в публикации.
Отмечается, что тренерский штаб мужчины также покинет клуб. Кучук поблагодарил власти региона за доверие. Также он сказал спасибо всем болельщикам.
Напомним, Кучук пришел в "Ростов" летом 2017 года. С начала августа клуб провел 12 игр без побед. Переломить эту серию удалось в матче с "Анжи" в конце ноября.
Ростовчане проиграли "Динамо" со счетом 2:0.
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