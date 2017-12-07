Дорожную карту по развитию триатлона разработают в Ростовской области

"Запланировано создать «дорожные карты» до 2028 года и программы развития до 2020 года. В них будут отражены мероприятия по подготовке спортрезерва и развитию инфраструктуры", - говорится в публикации.
Отмечается, что в текущем году на участие спортсменов в соревнованиях по триатлону выделили 1,5 миллиона рублей. В сборной РФ состоят 7 донских спортсменов.
Власти области передали Минспорту РФ ходатайство о включении триатлона в перечень базовых для региона видов спорта. Дисциплины велоспорта уже входят в этот список.
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