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Дорожную карту по развитию триатлона разработают в Ростовской области

7 декабря 2017, 14:27
В Ростовской области специалисты разработают дорожные карты по развитию триатлона и велоспорта в регионе, информирует облправительство.

"Запланировано создать «дорожные карты» до 2028 года и программы развития до 2020 года. В них будут отражены мероприятия по подготовке спортрезерва и развитию инфраструктуры", - говорится в публикации.

Отмечается, что в текущем году на участие спортсменов в соревнованиях по триатлону выделили 1,5 миллиона рублей. В сборной РФ состоят 7 донских спортсменов.

Власти области передали Минспорту РФ ходатайство о включении триатлона в перечень базовых для региона видов спорта. Дисциплины велоспорта уже входят в этот список.

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