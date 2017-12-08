Имущество чиновников на 40 млн арестовали в Ростовской области в 2017 году

"В текущем году на треть возросло число удовлетворенных судами ходатайств следователей о наложении ареста на имущество обвиняемых. Стоимость арестованных активов в 2017 году превысила 40 миллионов рублей", - сказал он.
В качестве примера Баранов привел представителя администрации города Сальска, который осуществлял махинации при ремонте техники одной из местных школ. Сейчас имущество подозреваемого арестовано на 2 миллиона рублей, наложен арест также на автомобиль. По мнению прокурора, при таком подходе вернуть похищенные средства гораздо легче. Только за последние два года в бюджет региона возвратили растраченные нецелевым образом средства на сумму свыше 55 миллионов рублей.
По его словам, большинство уголовных дел о хищении бюджетных средств возбуждается по статье о мошенничестве и по статье присвоение или растрата. "В основном фигурантами этих дел становятся работники коммерческими организаций. Однако вполне очевидно, что совершение таких преступлений возможно при наличии сговора указанных лиц с чиновниками", - отметил прокурор.