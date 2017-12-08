Имущество чиновников на 40 млн арестовали в Ростовской области в 2017 году

В качестве примера Баранов привел представителя администрации города Сальска, который осуществлял махинации при ремонте техники одной из местных школ. Сейчас имущество подозреваемого арестовано на 2 миллиона рублей, наложен арест также на автомобиль. По мнению прокурора, при таком подходе вернуть похищенные средства гораздо легче. Только за последние два года в бюджет региона возвратили растраченные нецелевым образом средства на сумму свыше 55 миллионов рублей.