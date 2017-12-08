Компания SsangYong выпустит новый пикап на базе Rexton

По данным CarExpo главным отличием пикапа от кроссовера стала форма задних и противотуманных фар. На сегодняшний день SsangYong Rexton Sports еще не поступал в продажу, однако специалисты утверждают, что в продаже новинка появится в стандартном и увеличенном формате – 5 метров и 5,4 метра.