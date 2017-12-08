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Компания SsangYong выпустит новый пикап на базе Rexton

8 декабря 2017, 23:33
Семейство внедорожников нового поколения Rexton пополнится пикапом, который в самое ближайшее время выпустит автомобильная компания из Южной Кореи SsangYong, сообщает портал Daily-Motor.

Фотографии новинки появились в Сети 7 декабря. По неподтвержденным пока сведениям пикап будет называться Rexton Sports.

Дизайн автомобиля разрабатывался на основе внедорожника Rexton. "Кузов выглядит весьма эффектно, фары выполнены в мягких, округлых линиях, что прекрасно подходит некоторой громоздкости автомобиля. Решетка радиатора получила новую хромированную накладку", - сообщает портал.

По данным CarExpo главным отличием пикапа от кроссовера стала форма задних и противотуманных фар. На сегодняшний день SsangYong Rexton Sports еще не поступал в продажу, однако специалисты утверждают, что в продаже новинка появится в стандартном и увеличенном формате – 5 метров и 5,4 метра.

Отмечается, что мотор автомобиля будет на 2,2 литра и на 187 "лошадок". Двигатели с такими характеристиками могут быть как с автоматической, так и с механической коробкой передач, полного, либо заднего привода.

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