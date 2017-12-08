Ростовская прокуратура обвинила Минфин в укрывательстве коррупционеров

"Несмотря на то, что вопросам расходования бюджетных средств всеми ведомствами уделяется повышенное внимание, отдельные важные аспекты все же упускаются. Прокурорские проверки показывают о разлаженности действий финансового контроля и правоохранительных органов по вопросу выявления и пресечения махинаций в сфере закупочной деятельности", - говорит прокурор.
По его словам, при проверке в Минфине региона были установлены 13 фактов оплаты из средств бюджета фактически невыполненных работ в рамках заключенных контрактов подрядными организациями.
"В частности, при проверке в администрации Азовского района был установлен факт необоснованного расходования более одного миллиона бюджетных средств, перечисленных на капитальный ремонт. Фактически работы выполнены на меньшую сумму. Министерство ограничилось составлением протокола об административном правонарушении, и информацию в правоохранительные органы не направляло", - сказал Баранов.
По его словам, по одному из таких фактов уже возбудили уголовное дело.