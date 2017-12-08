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Ростовская прокуратура обвинила Минфин в укрывательстве коррупционеров

8 декабря 2017, 12:53
Ростовская прокуратура обвинила Минфин в недоведении до сведения сотрудников полиции фактов нецелевого расходования бюджетных средств, а в ограничении исключительно штрафами, сообщил прокурор Ростовской области Юрий Баранов.

"Несмотря на то, что вопросам расходования бюджетных средств всеми ведомствами уделяется повышенное внимание, отдельные важные аспекты все же упускаются. Прокурорские проверки показывают о разлаженности действий финансового контроля и правоохранительных органов по вопросу выявления и пресечения махинаций в сфере закупочной деятельности", - говорит прокурор.

По его словам, при проверке в Минфине региона были установлены 13 фактов оплаты из средств бюджета фактически невыполненных работ в рамках заключенных контрактов подрядными организациями.

"В частности, при проверке в администрации Азовского района был установлен факт необоснованного расходования более одного миллиона бюджетных средств, перечисленных на капитальный ремонт. Фактически работы выполнены на меньшую сумму. Министерство ограничилось составлением протокола об административном правонарушении, и информацию в правоохранительные органы не направляло", - сказал Баранов.

По его словам, по одному из таких фактов уже возбудили уголовное дело.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
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