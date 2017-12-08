Ростовская прокуратура обвинила Минфин в укрывательстве коррупционеров

"Несмотря на то, что вопросам расходования бюджетных средств всеми ведомствами уделяется повышенное внимание, отдельные важные аспекты все же упускаются. Прокурорские проверки показывают о разлаженности действий финансового контроля и правоохранительных органов по вопросу выявления и пресечения махинаций в сфере закупочной деятельности", - говорит прокурор.