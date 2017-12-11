Половина чиновников-коррупционеров в ЮФО оказалась из Краснодарского края

Госслужащие не соблюдали антикоррупционное законодательство.
«Буквально несколько лет назад в правоприменительную практику вошел очень эффективный метод борьбы с коррупцией – это увольнение служащих в связи с утратой доверия. В текущем году по этому основанию отстранены от своих полномочий 116 сотрудников, более половины из них приходится на Краснодарский край», - сказал Сомов.
Среди лишившихся своих мест, по словам Сомова, депутаты Заксобрания и главы органов местного самоуправления.
«За девять месяцев текущего года в крае по требованию прокурора были прекращены полномочия 56 должностных лиц. В ряде случаев чиновники, не дожидаясь окончания проверки, самостоятельно покидали свои посты. Всего по итогам проверок в регионе уволили 65 лиц», - отметил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
По его словам, представители власти «явно игнорировали антикоррупционные правила поведения»: не предоставляли сведения об имущественном положении, предоставляли ложные сведения о доходах и являлись предпринимателями. По словам Табельского, в общей сложности чиновники Краснодарского края скрыли доходы на порядок 300 миллионов рублей.