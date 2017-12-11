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Половина чиновников-коррупционеров в ЮФО оказалась из Краснодарского края

11 декабря 2017, 12:44
Половина чиновников, которые были уволены в Южном федеральном округе из-за утраты к ним доверия, пришлось на Краснодарский край, сообщил на форуме по противодействию коррупции в Ростове-на-Дону начальник управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов.

Госслужащие не соблюдали антикоррупционное законодательство.

«Буквально несколько лет назад в правоприменительную практику вошел очень эффективный метод борьбы с коррупцией – это увольнение служащих в связи с утратой доверия. В текущем году по этому основанию отстранены от своих полномочий 116 сотрудников, более половины из них приходится на Краснодарский край», - сказал Сомов.

Среди лишившихся своих мест, по словам Сомова, депутаты Заксобрания и главы органов местного самоуправления.

«За девять месяцев текущего года в крае по требованию прокурора были прекращены полномочия 56 должностных лиц. В ряде случаев чиновники, не дожидаясь окончания проверки, самостоятельно покидали свои посты. Всего по итогам проверок в регионе уволили 65 лиц», - отметил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

По его словам, представители власти «явно игнорировали антикоррупционные правила поведения»: не предоставляли сведения об имущественном положении, предоставляли ложные сведения о доходах и являлись предпринимателями. По словам Табельского, в общей сложности чиновники Краснодарского края скрыли доходы на порядок 300 миллионов рублей.

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