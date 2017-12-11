Половина чиновников-коррупционеров в ЮФО оказалась из Краснодарского края

«Буквально несколько лет назад в правоприменительную практику вошел очень эффективный метод борьбы с коррупцией – это увольнение служащих в связи с утратой доверия. В текущем году по этому основанию отстранены от своих полномочий 116 сотрудников, более половины из них приходится на Краснодарский край», - сказал Сомов.