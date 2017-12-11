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Власти будут субсидировать полеты ростовчан в регионы из "Платова"

11 декабря 2017, 11:48
В Ростовской области будут субсидировать часть полетов из нового аэропортового комплекса «Платов» в регионы России, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

"Мы приняли решение субсидировать некоторые маршруты вместе с регионами, куда летит данный самолет. Таким образом, у жителей города появится возможность летать во многие точки России не через Москву", - говорит губернатор.

По словам Голубева, в новый аэропорт будет летать около 40 авиакомпаний, их точное количество еще будет уточняться. Действующий аэропорт остается открытым до 1 марта.

Аэропорт "Платов" был построен с нуля к чемпионату мира по футболу и открыт 7 декабря.

"То, что изменится с открытием нового аэропорта – это качество обслуживания пассажиров. В Ростове появится возможность принимать все типы самолетов, ростовчане смогут летать за пределы нашей страны" , - отметил он.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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