Власти будут субсидировать полеты ростовчан в регионы из "Платова"

"Мы приняли решение субсидировать некоторые маршруты вместе с регионами, куда летит данный самолет. Таким образом, у жителей города появится возможность летать во многие точки России не через Москву", - говорит губернатор.
По словам Голубева, в новый аэропорт будет летать около 40 авиакомпаний, их точное количество еще будет уточняться. Действующий аэропорт остается открытым до 1 марта.
Аэропорт "Платов" был построен с нуля к чемпионату мира по футболу и открыт 7 декабря.
"То, что изменится с открытием нового аэропорта – это качество обслуживания пассажиров. В Ростове появится возможность принимать все типы самолетов, ростовчане смогут летать за пределы нашей страны" , - отметил он.