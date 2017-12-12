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Posted 12 декабря 2017, 13:33

Published 12 декабря 2017, 13:33

Modified 18 ноября, 14:50

Updated 18 ноября, 14:50

Ростовчане заявили о необходимости перехода на Пушкинской

12 декабря 2017, 13:33
Житель Ростова-на-Дону попросил сделать пешеходный переход на улице Пушкинской, чтобы избежать заторов на дороге, обращение появилось в сервисе "Активный ростовчанин".

"В этой зоне появляются заторы на дорогах из-за пешеходов, которые перебегают с Пушкинской в парк Октябрьской революции. Рядом находятся мединститут, школа и колледж, множество людей перебегают проезжую часть в этой зоне", - сказано в публикации.

Отмечается, что здесь необходим регулируемый переход. Достаточно поставить светофор с кнопкой, он должен располагаться на пересечении Пушкинской и площади Театральной.

На момент понедельника 15.50 мск обращение поддержали несколько человек.

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