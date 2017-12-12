Ростовчане заявили о необходимости перехода на Пушкинской

"В этой зоне появляются заторы на дорогах из-за пешеходов, которые перебегают с Пушкинской в парк Октябрьской революции. Рядом находятся мединститут, школа и колледж, множество людей перебегают проезжую часть в этой зоне", - сказано в публикации.