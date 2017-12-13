Ущерб от коррупции в РФ составил 130 млрд руб за 2,5 года

"В стране 8 бизнесменов из 10 сталкиваются с тем или иным проявлением коррупции", - сказано в сообщении.
"По итогам проведенного ТПП анонимного исследования, среди бизнеса на предмет взятничества, наиболее коррумпированы структуры по выдаче разрешений и лицензий, примеры из сферы привели 47% опрошенных. На втором месте контрольно-надзорные органы (37%) и замыкают тройку госзакупки", - рассказал глава организации Сергей Катырин.
При этом 27% респондентов ответили, что не дают и не берут взяток из принципа.
По данным все того же исследования, сумма взятки в ЦФО в последние годы снизилась до 3-5 тысяч рублей, тогда как всего несколько лет назад составляла от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.
Отмечается, что изменить ситуацию сможет пересмотр законодательства по вопросу уголовной ответственности за ряд нарушений экономического характера. В настоящее время бизнес зачастую боится проверок, которые могут грозить реальным сроком.
ТПП инициировала принятие Антикоррупционной хартии предпринимателей России, участники которой добровольно обязались работать открыто и честно.
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