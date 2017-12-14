Ростовский аэропорт Платов за неделю обслужил 50 тыс человек

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В Ростове-на-Дону аэропорт Платов, который открылся в декабре, за первую неделю обслужил практически 50 тысяч пассажиров, сообщается на сайте воздушной гавани.