Ростовский аэропорт Платов за неделю обслужил 50 тыс человек

Posted 14 декабря 2017, 12:26
Published 14 декабря 2017, 12:26
Modified 11 сентября 2022, 09:11
Updated 11 сентября 2022, 09:11
"Всего в аэропорту было обслужено 47,5 тысячи человек, также удалось обеспечить прием и выпуск 450 самолетов. Была выполнена обработка 287 тонн багажа", - сказано в публикации.
Отмечается, что внутри страны рейсами воспользовались 40,5 тысячи граждан. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Симферополь.
Самыми востребованными зарубежными направлениями стали Тбилиси, Дубай, Ереван.
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