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Posted 14 декабря 2017, 12:26

Published 14 декабря 2017, 12:26

Modified 11 сентября 2022, 09:11

Updated 11 сентября 2022, 09:11

Ростовский аэропорт Платов за неделю обслужил 50 тыс человек

14 декабря 2017, 12:26
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону аэропорт Платов, который открылся в декабре, за первую неделю обслужил практически 50 тысяч пассажиров, сообщается на сайте воздушной гавани.

"Всего в аэропорту было обслужено 47,5 тысячи человек, также удалось обеспечить прием и выпуск 450 самолетов. Была выполнена обработка 287 тонн багажа", - сказано в публикации.

Отмечается, что внутри страны рейсами воспользовались 40,5 тысячи граждан. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Симферополь.

Самыми востребованными зарубежными направлениями стали Тбилиси, Дубай, Ереван.

р1

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