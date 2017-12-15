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О пользе горячего чая для глаз рассказали ученые

15 декабря 2017, 11:58
Полезные свойства чая для глаз человека выявили ученые, эти сведения опубликовало РИА "Новости".

"Проведенные исследования показали, что люди, выпивающие в день чашку горячего чая, на порядок реже подвергались такому заболеванию глаз, как глаукома", - сказано в публикации.

Действие основано на большом содержании антиоксидантов в чае, которые препятствуют помутнению роговицы, а за насыщение глаз кислородом отвечают присутствующие в напитке флавоноиды.

Отмечается, что не принципиально, какой именно чай пить, черный или зеленый, главное, чтобы он был горячим. Холодный чай такими свойствами не обладает.

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Вы пьете горячий чай?
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#Новости#Татьяна Уляшова#Наука#Опросы
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