Пятая часть экономики Ростовской области работает на уровне 1825 года

Проблема с инвест-климатом кроется не в Ростовской области, не она же виновата в том, что мы на 20% работаем в третьем технологическом укладе, который начался еще в 1825 году – это эпоха стали, и на 50% в четвертом технологическом укладе, который длится с 1908 года – это эпоха нефти. Америка вообще не работает в третьем технологическом укладе, у нее осталось около 10% экономики в четвертом технологическом укладе, порядка 60% в пятом – это компьютеры (у нас всего 10%), и у них еще 5% в шестом технологическом укладе – это нанотехнологии. Это же не Ростовская область виновата в том, что в 1917 году была выбита предпринимательская инициатива: кто-то эмигрировал, кого-то расстреляли. И так до 1984 года, когда расстреляли директора «Елисеевского» гастронома (Юрий Соколов казнен за хищения в сфере торговли – прим.ред.), а сейчас он бы был предпринимателем не хуже Галицкого (Сергей Галицкий – совладелец «Магнита» - прим.ред.).