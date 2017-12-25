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Полиция проверит сообщения об аферах с арендой квартир в Ростове

25 декабря 2017, 17:13
Полиция проводит проверку сообщения об аферистах в сфере недвижимости, которые предположительно работают на улице Соколова 20, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

"В отделе полиции №3 зарегистрирован материал, и в настоящее время в полиции проводится проверка", - сказал сотрудник ведомства. Он отметил, что проверка на наличие или отсутсвие состава преступления проводится от трех до десяти дней.

В социальной сети пользователь написал сообщение о компании по адресу улица Соколова 20. По его словам, он заключил договор на съем жилья для проведения мероприятий посуточно и отдал шесть тысяч рублей. После этого представители фирмы перестали отвечать на звонки и вызывали охрану, когда пострадавший приходил в офис фирмы, написал пользователь.

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