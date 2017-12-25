Полиция проверит сообщения об аферах с арендой квартир в Ростове

В социальной сети пользователь написал сообщение о компании по адресу улица Соколова 20. По его словам, он заключил договор на съем жилья для проведения мероприятий посуточно и отдал шесть тысяч рублей. После этого представители фирмы перестали отвечать на звонки и вызывали охрану, когда пострадавший приходил в офис фирмы, написал пользователь.