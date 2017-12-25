Ростовчанам показали, как отличить фальшивку от подлинника

"Подделать любую банкноту очень сложно, особенно если мы говорим не только о графическом сходстве, но и о воспроизведении защитного комплекса банкноты. Есть детали, по которым даже неподготовленный человек может понять, что это подделка. Все, на что рассчитывают фальшивомонетчики – это на незнание населением собственных денег", - сказала Рокачева.