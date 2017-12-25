Ростовчанам показали, как отличить фальшивку от подлинника

После выхода новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей в соцсетях жители города высказали опасения по поводу того, что из-за незнания внешнего вида банкноты им могут "всучить" подделку.
"Подделать любую банкноту очень сложно, особенно если мы говорим не только о графическом сходстве, но и о воспроизведении защитного комплекса банкноты. Есть детали, по которым даже неподготовленный человек может понять, что это подделка. Все, на что рассчитывают фальшивомонетчики – это на незнание населением собственных денег", - сказала Рокачева.
По ее словам, обращать внимание нужно на защитную нить с эффектом перемещения, на скрытый многоцветный образ. "На банкноте номиналом в 2000 рублей использован также оптический переменный элемент – золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. Этот элемент очень сложно подделать, но при этом очень легко проверить невооруженным глазом", - отметила она.