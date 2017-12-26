Ростовские школьники поехали на Кремлевскую елку на спецпоезде

"Кроме делегации Ростовской области в поезде отправились школьники из Ставрополья, Кубани, Чечни, Адыгеи, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии", - сказано в публикации.
Отмечается, что поезд №581 является единственным специальным детским составом в России, который доставляет детей на главную новогоднюю елку страны. Поезд следует по маршруту Минеральные воды – Ростов – Москва.
Вагоны полностью приспособлены под потребности маленьких пассажиров. Имеются скобы, предотвращающие падение с полок, экологически чистые санузлы, питание разработано и утверждено Роспотребнадзором с учетом особенностей национальной кухни для детей из республик Северного Кавказа.
Сопровождают детей в поездке сотрудники транспортной полиции.
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