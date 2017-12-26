rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовские школьники поехали на Кремлевскую елку на спецпоезде

26 декабря 2017, 12:27
Специальный детский состав выделили для школьников Ростовской области, отправившихся на всероссийскую елку в Государственный Кремлевский дворец, сообщил пресс-центр СКЖД.

"Кроме делегации Ростовской области в поезде отправились школьники из Ставрополья, Кубани, Чечни, Адыгеи, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии", - сказано в публикации.

Отмечается, что поезд №581 является единственным специальным детским составом в России, который доставляет детей на главную новогоднюю елку страны. Поезд следует по маршруту Минеральные воды – Ростов – Москва.

Вагоны полностью приспособлены под потребности маленьких пассажиров. Имеются скобы, предотвращающие падение с полок, экологически чистые санузлы, питание разработано и утверждено Роспотребнадзором с учетом особенностей национальной кухни для детей из республик Северного Кавказа.

Сопровождают детей в поездке сотрудники транспортной полиции.

р3

Материалы по теме
Главную городскую елку начали ставить в Шахтах Вандалы перевернули елку в центре Ростова
#Новости#Новый год близко#Общество
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00