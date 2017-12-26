Ростовские школьники поехали на Кремлевскую елку на спецпоезде

Вагоны полностью приспособлены под потребности маленьких пассажиров. Имеются скобы, предотвращающие падение с полок, экологически чистые санузлы, питание разработано и утверждено Роспотребнадзором с учетом особенностей национальной кухни для детей из республик Северного Кавказа.