В 15 раз больше купили "ювелирки" жители ЮФО на подарки к Новому году

"Кроме того, в 14 раз выросло число покупок парфюмерии и косметики, в 10 раз товаров интимного характера, в 6 раз детских, в 5 раз товаров для дома, в 2 раза автоаксессуаров", - сказано в сообщении.
Выросла и средняя сумма в чеке. В частности, заметнее больше южане потратили на интимные, детские товары и бытовую технику, рост составил 40%.
Самые большие суммы оказались в чеках за ювелирные украшения, часы и бижутерию, в среднем 6,8 тысячи рублей. Эти же товары стали и самыми популярными подарками в ЮФО на Новый год.
р3