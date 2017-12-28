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В 15 раз больше купили "ювелирки" жители ЮФО на подарки к Новому году

28 декабря 2017, 09:50
В 15 раз выросло число купленных жителями Южного федерального округа ювелирных украшений перед Новым 2018 годом по сравнению с 2017-м, сообщила компания "Яндекс.Деньги".

"Кроме того, в 14 раз выросло число покупок парфюмерии и косметики, в 10 раз товаров интимного характера, в 6 раз детских, в 5 раз товаров для дома, в 2 раза автоаксессуаров", - сказано в сообщении.

Выросла и средняя сумма в чеке. В частности, заметнее больше южане потратили на интимные, детские товары и бытовую технику, рост составил 40%.

Самые большие суммы оказались в чеках за ювелирные украшения, часы и бижутерию, в среднем 6,8 тысячи рублей. Эти же товары стали и самыми популярными подарками в ЮФО на Новый год.

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