Афиша развлечений на Новый год от RostovGazeta

Открытые страницы сообщают, что впервые Новый год начали праздновать в Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. А в Месопотамии 1 января 2018 года - десять градусов тепла. Конечно, Новый год в этом теплом месте сначала был связан с земледельческими работами, а не с посланием президента. Но все-таки мы сохранили многое от месопотамского праздника. Клинопись на одной из глиняных табличек рассказала, что это были дни необузданной свободы, когда весь мировой порядок переворачивался "с ног на голову". RostovGazeta именно так видит приближающиеся праздники и предоставляет вам гид, который не позволит потеряться в безудержном веселье.