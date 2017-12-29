Афиша развлечений на Новый год от RostovGazeta

Открытые страницы сообщают, что впервые Новый год начали праздновать в Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. А в Месопотамии 1 января 2018 года - десять градусов тепла. Конечно, Новый год в этом теплом месте сначала был связан с земледельческими работами, а не с посланием президента. Но все-таки мы сохранили многое от месопотамского праздника. Клинопись на одной из глиняных табличек рассказала, что это были дни необузданной свободы, когда весь мировой порядок переворачивался "с ног на голову". RostovGazeta именно так видит приближающиеся праздники и предоставляет вам гид, который не позволит потеряться в безудержном веселье.
Место №1 - парк имени Горького. Что - елка. Когда - ПТ, 16:00, ВС, 23:00
В пятницу елка откроется парадом Снегурочек. В программу включены ростовские куклы, визуализированные символы уходящего и приходящего года. Потом устроят холодное пиротехническое шоу. Открытые источники сообщают, что холодным шоу называют условно, температура горения фейерверка - 70 градусов. Чай на нем кипятить не получится.
В воскресенье покажут выступление президента, устроят розыгрыши и призы. Обещают, что мероприятий будет много, но не уточняется каких - это один из сюрпризов праздника.
Внимание! Алкоголь и пиротехнику у вас заберут, если вы их с собой возьмете.
Место №2 - старт - эстрада в парке имени Горького, финиш - у Донской публичной библиотеки. Что - забег "Begin. Побегай 1 января". Когда - ПН, 11:00
Обещают розыгрыши, призы, афтепати и игру в "Секретного Санту" в случае, если вы, как настоящий герой этого города, проснетесь к одиннадцати.
Место № 3 - парк Революции. Что - Рождественский фестиваль. Когда - 1-8 января
Парк украшен фотозонами. Например, можно претвориться президентом и записать собственное новогоднее обращение на фоне кремлевских звезд. Если войдете в роль, то еще успеете подать документы на пост президента в 2018.
Каждый день 16:00-17:00 - Кавер-группы города будут играть на главной сцене.
30 декабря на крытом катке "Ледоград" пройдет новогодняя дискотека. Танцевать на коньках веселее, чем без них. И не так жарко - на катке прохладно.
1 и 2 января гости фестиваля смогут попробовать оливье, купаты на гриле и согреться чаем. На главной сцене парка можно будет увидеть детские спектакли, а в мастерской Деда Мороза отправить письмо и получить подарки.
Место № 4 - от главной елки города, у входа в Парк имени Горького - окончание - возле Колеса обозрения "Одно небо "Что - экскурсия-прогулка "Новогодние огни Большой Садовой". Когда - 1-8 января, 18:00 - 21:00
Если вдруг самостоятельно по Большой Садовой принципиально не гуляете или не знаете историю улицы, можно сходить на экскурсию, чтобы избежать пассивного отдыха дома.
Место № 5 - Ростовский областной музей изобразительных искусств. Что - "Семейные каникулы в музее". Когда - 2-8 января.
Каждый праздничный день ровно в час вы сможете заниматься арт-играми: находить отличия, экспериментировать с мифологией. Еще будут мастер-классы со снежинками.
Место № 6 - Областной дом народного творчества. Что - представление "По щучьему велению и Чудеса по хотению" Когда - 10:30, СБ, 3 -5 января.
У Емели проблемы: щука не исполняет желания. Приходите посмотреть, как он с этим справляется (он справляется).
Место № 7 - "Подземка". Что - Punk Rock, Елка. Когда - СБ, 20:00
Выступят When Stars Attack, Ртуть, "Пустошь", We Are Labadze. Не все группы находятся в поисковике с первого раза, но вечер обещает быть веселым.