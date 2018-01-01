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Новогоднюю программу подготовил зоопарк Ростова на период каникул

1 января 2018, 19:01
Ряд праздничных мероприятий подготовил зоопарк Ростова-на-Дону на новогодние каникулы, сообщается в группе зверинца "ВКонтакте".

"1, 2, 8, 13 и 14 января в зоопарке пройдут показательные кормления, гости смогут увидеть, как кормят приматов, ежа, лемуров, оленей с ламами и обитателей экзотариума", - сказано в сообщении.

С 3 по 7 января в зоопарке пройдут различные познавательно-развлекательные программы.

В частности, 3 января желающие смогут прослушать беседу о гигантах суши, 4 и 6 января всех ждут на "Новогодний квест" и зооквест, 5 января пройдет экскурсия "Животные в легендах и сказках", 7 января в здании музея проведут новогоднюю викторину.

Начало всех мероприятий в 13.00 мск.

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#Новости#Новый год близко#Общество
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