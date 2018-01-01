Новогоднюю программу подготовил зоопарк Ростова на период каникул

В частности, 3 января желающие смогут прослушать беседу о гигантах суши, 4 и 6 января всех ждут на "Новогодний квест" и зооквест, 5 января пройдет экскурсия "Животные в легендах и сказках", 7 января в здании музея проведут новогоднюю викторину.