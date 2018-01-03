Число устроившихся на работу жителей Ростовской области упало на 5%

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года число приняты на работу сократилось на 5%. Численность работников на открытые вакансии составила по итогам третьего квартала 31,6 тысячи человек.

Уровень безработицы в регионе по итогам 11 месяцев 2017 года составила 5,5%. По последним данным в регионе насчитывается 119,1 тысячи безработных граждан.

Напомним, что средняя заработная плата в Ростовской области за 10 месяцев минувшего года составила 27496,6 рубля, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем на 7,5%.

Вам нравится ваша работа?