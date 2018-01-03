rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Число устроившихся на работу жителей Ростовской области упало на 5%

3 января 2018, 16:54
В третьем квартале 2017 года в организации Ростовской области были приняты на работу 60,2 тысячи человек, говорится в отчетах Росстата.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года число приняты на работу сократилось на 5%. Численность работников на открытые вакансии составила по итогам третьего квартала 31,6 тысячи человек.

Уровень безработицы в регионе по итогам 11 месяцев 2017 года составила 5,5%. По последним данным в регионе насчитывается 119,1 тысячи безработных граждан.

Напомним, что средняя заработная плата в Ростовской области за 10 месяцев минувшего года составила 27496,6 рубля, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем на 7,5%.

р2

Вам нравится ваша работа?
Материалы по теме
Ростовские компании не могут найти сотрудников из-за низкой безработицыБезработица становится профессией для неработающих ростовчан
#Новости#Экономика#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00