Реальные доходы населения Ростовской области продолжают падать

Всего за 10 месяцев 2017 года падение составило 2,1%.
Среднедушевой доход населения региона в октябре составил 27074 рубля, что на 1411 рубля меньше чем в сентябре.
Среди регионов Южного федерального округа Ростовская область занимает второе место по величине среднедушевого дохода, уступив лишь Краснодарскому краю, в котором этот показатель достигает 33692 рубля.
Напомним, что средняя заработная плата в Ростовской области за 10 месяцев минувшего года составила 27496,6 рубля, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем на 7,5%.
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