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Реальные доходы населения Ростовской области продолжают падать

3 января 2018, 16:54
Реальные денежные доходы жителей Ростовской области снизились в октябре на 1,9% по сравнению с показателями годичной давности, следует из отчетов Росстата.

Всего за 10 месяцев 2017 года падение составило 2,1%.

Среднедушевой доход населения региона в октябре составил 27074 рубля, что на 1411 рубля меньше чем в сентябре.

Среди регионов Южного федерального округа Ростовская область занимает второе место по величине среднедушевого дохода, уступив лишь Краснодарскому краю, в котором этот показатель достигает 33692 рубля.

Напомним, что средняя заработная плата в Ростовской области за 10 месяцев минувшего года составила 27496,6 рубля, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем на 7,5%.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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