В 2018 году каждый четвертый из опрошенных россиян хотел бы сделать ремонт

Улучшить свои жилищные условия удалось 7,5% респондентов. Кроме того, 3,7% из опрошенных переехали на постоянное место жительства в другой город, еще 0,5% перебрались в другую страну. Арендовали квартиру 4% опрошенных, а продали дом или квартиру — 22%.
Более четверти россиян, принявших участие в исследовании (26,3%) планируют в наступившем году сделать ремонт, еще 15,6% хотели бы улучшить жилищные условия, а 15,3% – приобрести собственное жилье. О переезде в другой город задумались 4,9%, а поменять страну — 2% опрошенных. Для 22,3 % респондентов новый год, скорее всего, пройдет без изменений условий проживания.
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