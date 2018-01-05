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В 2018 году каждый четвертый из опрошенных россиян хотел бы сделать ремонт

5 января 2018, 16:01
В ушедшем 2017 году 8,2% принявших участие в опросе жителей России купили собственное жилье, говорится в исследовании компании Avito.

Улучшить свои жилищные условия удалось 7,5% респондентов. Кроме того, 3,7% из опрошенных переехали на постоянное место жительства в другой город, еще 0,5% перебрались в другую страну. Арендовали квартиру 4% опрошенных, а продали дом или квартиру — 22%.

Более четверти россиян, принявших участие в исследовании (26,3%) планируют в наступившем году сделать ремонт, еще 15,6% хотели бы улучшить жилищные условия, а 15,3% – приобрести собственное жилье. О переезде в другой город задумались 4,9%, а поменять страну — 2% опрошенных. Для 22,3 % респондентов новый год, скорее всего, пройдет без изменений условий проживания.

р2

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#Новости#Общество#Опросы
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