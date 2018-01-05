В 2018 году каждый четвертый из опрошенных россиян хотел бы сделать ремонт

Более четверти россиян, принявших участие в исследовании (26,3%) планируют в наступившем году сделать ремонт, еще 15,6% хотели бы улучшить жилищные условия, а 15,3% – приобрести собственное жилье. О переезде в другой город задумались 4,9%, а поменять страну — 2% опрошенных. Для 22,3 % респондентов новый год, скорее всего, пройдет без изменений условий проживания.