Х5 сняла с продажи хурму с плесенью в Ростове

"По факту обращения покупателя об обнаружении в магазине упаковки с некачественной хурмой проведена проверка всей поступившей в магазин партии товара. Выявлено несколько единиц товара, которые утратили органолептические свойства (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус - ред.) до истечения нормативных сроков реализации", - написал в ответе на запрос RostovGazeta Полетаев.