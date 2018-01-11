Х5 сняла с продажи хурму с плесенью в Ростове

Пользователь социальных сетей написала в среду, что обнаружила плесень в хурме, купленной в магазине на проспекте 40-летия Победы, 101.
"По факту обращения покупателя об обнаружении в магазине упаковки с некачественной хурмой проведена проверка всей поступившей в магазин партии товара. Выявлено несколько единиц товара, которые утратили органолептические свойства (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус - ред.) до истечения нормативных сроков реализации", - написал в ответе на запрос RostovGazeta Полетаев.
Он добавил, что некачественная хурма снята с продажи и утилизирована. "Директору магазина за нарушение процедур контроля свежести товаров будет оформлено взыскание. Покупателю принесены извинения", - отметил Полетаев.